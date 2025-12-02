La UE expresa "honda tristeza" por la muerte de un líder opositor bajo arresto en Camerún

En un comunicado emitido la pasada noche, la legación europea afirmó haber "recibido con honda tristeza la noticia" del fallecimiento de Ekane, presidente del Movimiento Africano para la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM), quien murió "mientras se encontraba detenido tras su arresto el 24 de octubre".

La misión diplomática manifestó sus "más sinceras condolencias a su familia, amigos, allegados y a su movimiento político", y destacó que el difunto era un "activista comprometido y figura destacada del pluralismo democrático desde la década de 1990" que deja "un importante vacío en el debate público camerunés".

La UE apuntó que toma nota del comunicado emitido por el Ministerio de Defensa anunciando la apertura de "una investigación para determinar con precisión las circunstancias de la muerte".

También subrayó la necesidad de "garantizar la seguridad y la integridad física de todos los actores políticos" y exigió "justicia para abordar los casos de uso excesivo de la violencia y las violaciones de derechos humanos".

La delegación reiteró el llamamiento de la UE a la "liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde las elecciones presidenciales" del pasado 12 de octubre.

Ekane murió a los 74 años "en detención arbitraria en la Secretaría de Estado de Defensa (SED) en Yaundé, tras ser privado durante varios días de su concentrador de oxígeno, el equipo médico necesario y el acceso esencial y regular a su neumólogo", señaló su partido en un comunicado.

"Este acto constituye un asesinato deliberado. Se trata de un crimen de Estado, un trato inaceptable para Anicet Ekane, quien siempre estuvo comprometido con la lucha por la libertad, la justicia social, la soberanía y la dignidad del pueblo camerunés", remarcó la formación.

Ekane fue detenido en la ciudad costera de Dualá (oeste), antes de que el 27 de octubre el Consejo Constitucional anunciara los resultados de las elecciones presidenciales, que ganó el presidente Paul Biya, en el poder desde 1982.

El líder opositor fue detenido, al igual que otros políticos, tras ser acusado de planear ataques en manifestaciones.

Ekane apoyó la candidatura del exministro de Empleo Issa Tchiroma Bakary, quien se atribuyó la victoria en los comicios.

Al menos 55 personas murieron en las protestas desatadas en Camerún tras las polémicas elecciones, reprimidas por las fuerzas de seguridad, informó la organización Human Rights Watch (HRW), que aseguró haber obtenido esos datos de la oposición.

Las protestas estallaron el 26 de octubre -un día antes del anuncio de los resultados- y se alargaron varios días en diferentes ciudades.

Biya, jefe de Estado más viejo del mundo a sus 92 años, fue investido el pasado 6 de noviembre para un octavo mandato de siete años.