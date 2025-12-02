Legisladores japoneses se reúnen con el embajador chino entre tensión sobre Taiwán

La exministra y miembro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) Yuko Obuchi encabezó un encuentro con Wu el lunes, dijo Kyodo, durante en el que los parlamentarios subrayaron la importancia de mantener este tipo de reuniones para "aliviar tensiones" entre los vecinos asiáticos y poder tener una comunicación más efectiva.

Obuchi expresó también el deseo del grupo de organizar una visita a China antes de que acabe el año y reunirse con el jefe del departamento internacional del Partido Comunista de China, Liu Haixing.

Una petición similar, según Kyodo, a la expresada a Wu el pasado viernes por el presidente de la Conferencia Empresarial Japonesa, Yoshinobu Tsutsui, que buscó concretar una visita a Beijing con un representante cercano al presidente Xi Jinping en enero.

El encuentro tuvo lugar en medio de una crisis diplomática entre Tokio y Pekín a raíz de unas declaraciones recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó en el Parlamento que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

China respondió con fuertes críticas, medidas de coerción económica y advertencias diplomáticas.