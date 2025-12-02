Lituania niega que un dron lituano haya caído en Bielorrusia

Riga, 21 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, calificó este martes de "noticias falsas" las afirmaciones de Bielorrusia sobre el envío de un dron por parte de Lituania al espacio aéreo de su vecino, según informó la cadena pública de televisión LRT.lt.