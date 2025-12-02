Llegada de Witkoff a Rusia es un "importante día para la paz" en Ucrania, según Dmítriev

"Importante día para la paz: el equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente (de EE.UU., Donald) Trump en Gaza estará en Moscú para impulsar la agenda de paz de Trump en Ucrania", escribió en X.

Cuando alude al "equipo", se refería a que, además de Witkoff, a Moscú viajó también, según confirmaron fuentes oficiales a la CNN, el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner.

Dmítriev, quien es considerado uno de los autores del plan de paz que Estados Unidos presentó hace dos semanas, hizo este comentario horas antes de la reunión entre Witkoff y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante las anteriores cinco visitas del enviado estadounidense a este país desde febrero pasado, Dmítriev fue siempre el encargado de recibirlo.

El Kremlin confirmó que Putin recibirá esta tarde a Witkoff, que mantuvo el domingo negociaciones con una delegación ucraniana en EE.UU. y el lunes una vídeoconferencia con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y francés, Emmanuel Macron.

La visita tiene lugar después de que anoche el Estado Mayor ruso informara a Putin sobre la toma del estratégico bastión de Pokrovsk, principal objetivo de la ofensiva rusa que comenzó en octubre de 2023.

El líder ruso defendió la pasada semana al enviado estadounidense de las acusaciones de defender las posiciones prorrusas tras la filtración de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin.

"No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", afirmó.