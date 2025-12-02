LLegan a Alemania 192 refugiados afganos en primer vuelo chárter fletado por el Gobierno

Desde que asumió el poder en mayo y tras bloquear el proceso durante meses, el Ejecutivo dirigido por el político conservador ya había permitido que se reanudasen las entradas de ciudadanos afganos a lo que Alemania se había comprometido a acoger bajo el Gobierno anterior, pero hasta ahora solo se habían producido vuelos regulares.

Además, según destacó la ONG, que acompaña legalmente a refugiados afganos, hasta ahora la administración de Merz solo había permitido ingresar al país a aquellos individuos que habían acudido a los tribunales para hacer valer su derecho, después de que el Gobierno se negara a expedirles visados a pesar de que el Ministerio de Exteriores se los hubiera prometido de forma vinculante.

En este caso, sin embargo, entre los pasajeros también había personas a las que la justicia no había dado la razón todavía, aunque era previsible que lo hiciera en un futuro.

"Nos alegramos de que el Gobierno, tras más de 80 demandas ganadas para un total de 350 personas por fin se dé cuenta de que las confirmaciones de acogida son vinculantes y deben ser cumplidas", afirmó la portavoz de la ONG Eva Beyer.

Kabul Luftbrücke denunció por otro lado que, a la espera de que el Tribunal Constitucional dictamine sobre el asunto, el Gobierno sigue entorpeciendo el proceso en el caso de otros solicitantes de asilo que habían recibido garantías con anterioridad, entre los que se encuentran, por ejemplo, personas que habían actuado como entrenadores para las fuerzas de seguridad antes de la toma de poder de los talibanes.

De esta manera, estas personas y sus familias se ven en riesgo de quedar sin hogar en Pakistán, donde se alojan temporalmente, e incluso en peligro de ser deportadas a Afganistán y caer en manos de los talibanes.

Según datos de la ONG, hay todavía 1.712 personas a las que las autoridades alemanas se comprometieron a acoger a través de diversos programas y que siguen atrapadas, algunas desde hace años, en Afganistán o Pakistán.

Durante la campaña electoral, Merz prometió que pondría fin a la acogida de solicitantes de asilo de Afganistán, después de que se produjeran varios actos de violencia en los que estuvieron implicados ciudadanos de ese país.

Sin embargo, la justicia germana falló en varios casos que las confirmaciones de acogida expedidas, entre otros, a defensores de los derechos humanos o colaboradores de las fuerzas armadas alemanas, eran vinculantes legalmente.

Recientemente el Gobierno alemán trató de convencer a estas personas de renunciar a la acogida en Alemania a cambio de un pago monetario.