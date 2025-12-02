Los abogados de Sean "Diddy" piden a Netflix que no emita la serie sobre el rapero

La miniserie, que está previsto que se estrene este martes, ha sido producida por el también rapero Curtis Jackson -más conocido como 50 Cent-, y versa sobre la vida de 'Diddy' Combs y las acusaciones de abuso vertidas contra él, por las que ha sido condenado.

En una declaración a CNN, un portavoz de Combs acusó a Netflix de usar “material robado cuya publicación nunca fue autorizada” y calificó la serie de “vergonzoso artículo de propaganda”.

Las imágenes de la serie titulada “Sean Combs: The Reckoning” a las que se refiere el representante de Combs aparecen en el tráiler oficial del proyecto de Netflix, publicado ayer.

El portavoz de Combs, Juda Engelmayer, declaró a CNN que Combs estuvo filmando durante décadas sus actividades y su carrera con el objetivo de documentar su vida para un futuro documental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Engelmayer explicó que las imágenes del tráiler de Netflix, filmadas seis días antes del arresto de Combs en septiembre de 2024, formaban parte de ese proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sean estaba haciendo su propio documental desde los 19 años. Estas imágenes fueron encargadas como parte de él (su documental)”, declaró Engelmayer.

Y dijo que ni Combs, quien cumple una condena de cuatro años, ni su equipo han visto la docuserie de Netflix con antelación. “La veremos esta noche. Ni Netflix ni el Sr. Jackson tuvieron la amabilidad de ofrecernos una proyección”, precisó

Mientras, un portavoz de Netflix remitió a CNN a una declaración de la directora de la docuserie, Alexandra Stapleton, quien afirmó que el equipo de la cineasta obtuvo el material legalmente.

“Nos llegó, obtuvimos el material legalmente y tenemos los derechos necesarios”, dijo Stapleton. “Algo que tiene Sean Combs es que siempre se filma a sí mismo, y ha sido una obsesión a lo largo de las décadas. También contactamos varias veces con el equipo legal de Sean Combs para una entrevista y comentarios, pero no obtuvimos respuesta”.

En su carta de cese y desistimiento a Netflix, los abogados de Combs amenazaron, por su parte, con emprender nuevas acciones legales.

"Como sin duda saben, el Sr. Combs no ha dudado en emprender acciones legales contra los medios de comunicación y otros que violan sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix", señalaron los abogados.

Combs presentó previamente una demanda por difamación de 100 millones de dólares contra NBCUniversal por un documental sobre Combs que se emitió en Peacock, "Diddy: The Making of a Bad Boy".

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está ahora cumpliendo sentencia tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un proceso que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.