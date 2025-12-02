Lula anuncia inversiones por 2.264 millones de dólares en refino

Según la estatal Petrobras, responsable de la refinería Abreu e Lima, con esa inversión la planta duplicará su capacidad para 2029, desde los 130.000 barriles de petróleo diarios que actualmente procesa.

Lula aseguró en la ceremonia que estas nuevas inversiones son "una demostración de que Brasil es un país soberano, que tiene en Petrobras a su mayor empresa y que el dinero que produce se emplea en más empleo y mejores salarios para el pueblo brasileño".

De acuerdo a la empresa estatal, solo las obras de ampliación generarán unas 15.000 plazas de trabajo, que se sumarán a las 5.000 que ofrece actualmente la refinería, situada en la zona metropolitana de Recife, capital del estado de Pernambuco (noreste), donde fue realizado el acto.

Brasil es uno de los diez mayores productores de crudo del mundo y este mismo martes anunció que alcanzó un nuevo récord en octubre, cuando extrajo 5,2 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La refinería Abreu e Lima fue concebida en 2004 por Lula, quien ejercía su primer mandato, y el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, como un gran proyecto de integración entre Petrobras y la estatal petrolera PDVSA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero la firma venezolana no presentó los avales necesarios para la financiación y Petrobras emprendió la iniciativa en solitario, aunque enfrentó diversas paralizaciones por razones que incluyeron hasta investigaciones de supuesta corrupción.

La planta finalmente inició operaciones en 2014 y permaneció en manos de Petrobras, a pesar de los intentos de privatización de los Gobiernos conservadores que el país tuvo entre 2016 y 2022.

El propio nombre de la refinería remite a la amistad que tenían Chávez y Lula. Fue bautizada en honor a José Inácio de Abreu e Lima, un militar brasileño que el Siglo XIX se unió al ejército de Simón Bolívar y luchó en las guerras por la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador.