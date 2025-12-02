'Manifest Mangione', el drama sobre el asesinato de CEO en EE.UU. llega al teatro español

Este drama teatral, que se podrá ver en el Teatre Lliure de Barcelona del 3 de diciembre al 4 de enero de 2026 es el "manifiesto artístico" de su directora, Carol López, que pone el acento "en la violencia, no solo la de disparar un arma, también la diaria", como explicó ella misma en la presentación del espectáculo este martes.

Para reflexionar sobre estas situaciones, López no cuenta con el personaje de Luigi Mangione ni con la celebración de un juicio, sino que el elenco representa a personajes secundarios afectados por el caso, desde policías y comisarios de la investigación hasta periodistas que cuestionan los motivos del asesinato.

El texto utiliza "pequeños detalles que no ocupan titulares", pero que "ayudan a explicar la historia y casi siempre son los más interesantes", detalló la dramaturga.

El intérprete Arnau Guillén, que actúa de regidor de un programa de televisión en la obra, explicó durante su presentación que 'Manifest Mangione' pretende debatir sobre si "es necesario un acto violento para cambiar las cosas".

A partir de estas cuestiones, Carol López admitió que solo utiliza el caso como inspiración para potenciar "que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones", y busca así crear una obra donde caben "opiniones diversas" gracias a una gran cantidad de personajes diferentes que, en consecuencia, tienen puntos de vista contrarios.

En este sentido, el director del Instituto del Teatro, Julio Manrique, resaltó el valor de 'Manifest Mangione' para generar debate: "Es un caso donde se cruzan prensa, política, justicia social... Es una buena excusa para construir un espectáculo con conversaciones interesantes e incluso necesarias".

El caso Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024, en pleno centro de Manhattan, ha generado un amplio debate público en EE.UU., donde muchos norteamericanos se han solidarizado con el joven de 27 años, que recibió miles de cartas de apoyo y logró donaciones millonarias para su defensa.

Este apoyo se debe a que la Policía de Nueva York encontró en el lugar del crimen casquillos de balas con las palabras 'denegar', 'defender' y 'deponer', título de un libro publicado en Estados Unidos en el que se denuncian las prácticas que llevan a cabo las aseguradoras de EE.UU. para evitar pagar las reclamaciones de sus clientes.

TDe ser declarado culpable, Mangione podría recibir una condena de entre 25 años y cadena perpetua por los cargos federales y de pena de muerte por los cargos estatales de los que se le acusa.