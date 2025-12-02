Marruecos pide que las víctimas estén en el centro de la política antiterrorista africana

Burita hizo este llamamiento durante la primera conferencia sobre las víctimas del terrorismo en África, celebrada en Rabat en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT).

Al encuentro asistieron el secretario general adjunto de la ONU y jefe de la UNOCT, Alexandre Zouev, así como varios ministros y responsables africanos, expertos internacionales y asociaciones africanas de víctimas del terrorismo, entre otros.

El ministro marroquí llamó a aprobar un enfoque africano "ambicioso y decidido" contra el terrorismo y optar por estrategias que coloquen a los supervivientes en el centro de las políticas públicas y los esfuerzos colectivos para combatir este fenómeno.

Llamó también a reconocer a las víctimas no sólo como individuos que necesitan apoyo sino también como actores clave en la prevención y capaces de contribuir en encontrar respuestas africanas "más humanas, efectivas y con base local".

Además, Burita recordó que el continente africano sigue siendo la región más afectada por el terrorismo, con una destacada intensificación de los ataques, concretamente en el Sahel y África occidental, donde esta violencia causó "miles de víctimas y provocó desplazamientos masivos, abandono escolar, la destrucción de comunidades enteras y la erosión de la cohesión social".

"El terrorismo no es un mero acontecimiento pasajero, sino más bien un desgarro del tejido social, un debilitamiento de las economías locales y un intento sistemático de infundir desesperación y erosionar la sensación de seguridad", insistió.

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) advirtió recientemente que, desde enero de este año, más de 1.900 personas fueron asesinadas en 450 ataques terroristas registrados en África Occidental.