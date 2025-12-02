Ministro español dice que no hay que tener miedo a pedir perdón a México por colonialismo

"No debemos tener miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan: palabras como diálogo, perdón, encuentro o fraternidad", apuntó el ministro, que apeló a la "descolonización de los discursos, de los relatos históricos y museográficos" para el acercamiento "con respeto" a realidades que han sido "silenciadas, vulneradas o directamente ignoradas durante demasiado tiempo".

En el acto, que contó con la presencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz, Urtasun apuntó que esas palabras "acercan y constituyen el campo semántico de la cultura, que es el terreno fértil donde se anuncian los cambios y las transformaciones".

El ministro insistió en la descolonización y las nuevas museografías que deben ser respetuosas con los pueblos originarios, "que permiten continuar ahondando en el diálogo y en el acercamiento".

La exposición recoge 453 piezas -230 de ellas de 31 museos mexicanos- de enorme valor artístico, muchas de ellas salen por primera vez de México que se expondrán desde mañana hasta el 22 de marzo en el Museo Arqueológico Nacional en un proyecto en el que están también involucrados la Casa de México, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

Por ello, dijo Urtasun, esta exposición "es algo más que una recopilación material, es un acto de reconocimiento con el que devolvemos a culturas, injustamente relegadas, su lugar de centralidad y un reconocimiento profundo y verdadero que no evita señalar responsabilidad en las distintas desigualdades que se han producido".

El pasado 31 de octubre el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció "el dolor y la injusticia" provocados por España a los pueblos originarios mexicanos en un acto sobre esta misma exposición en el Instituto Cervantes.

Este proyecto, que se comenzó a articular desde hace un año en México, ha permitido, según el gobierno español, "un acercamiento político necesario" entre ambos países. Por ello Urtasun pidió al embajador que traslade su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el embajador de México subrayó "la oportunidad" de la exposición para compartir con el mundo la grandeza de los pueblos indígenas y del universo femenino.

En el acto también participaron la directora del Instituto de Arqueología de México, Adriana Vázquez, y la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, que subrayaron que se trata de visibilizar la diversidad y la relevancia histórica de las mujeres en la culturas originarias de México desde la época prehispánica hasta la actualidad.

En concreto, la sección que presenta el MAN se centra en el ámbito humano y en el protagonismo de las mujeres en prácticas de cuidado, producciones como el tejido, la alfarería y los ciclos vitales, con ritos de paso del nacimiento a la muerte.

También incluye el papel de la mujer en la esfera sagrada y funeraria, el linaje, las alianzas matrimoniales y la participación en los sistemas de poder.