Moscú pide a la India aislar su comercio de "terceros" antes de la visita de Putin

"Debemos organizar nuestro volumen comercial y nuestra interacción comercial de manera que no puedan verse afectados por terceros países", dijo Peskov en una videoconferencia con medios indios con motivo de la visita a la India del presidente, Vladímir Putin.
Peskov afirmó que hay "algunos países y algunas entidades que intentan poner obstáculos en el camino del desarrollo del comercio" entre Moscú y Nueva Delhi.
El portavoz ruso se refirió a los aranceles punitivos del 50 % establecidos en agosto por Estados Unidos a productos indios en castigo por la compra de crudo ruso. La India es el segundo mayor comprador mundial de petróleo proveniente de Rusia.
"Apeguémenos a nuestros propios intereses. Este es nuestro enfoque", dijo Peskov, que destacó que el potencial del comercio entre Rusia y la India.
Peskov defendió que los aranceles entre la India y Estados Unidos son una cuestión "de las relaciones bilaterales" de esos dos. Sin embargo, el portavoz subrayó que lo que concierne a Moscú es "continuar y ampliar el volumen del comercio bilateral con la India, sin permitir que nadie interfiera en ello".
"Lo importante es que hemos logrado asegurar el crecimiento de nuestro volumen comercial a más de 63.000 millones de dólares. Es un volumen total de comercio bastante significativo, pero el potencial es mucho mayor y esperamos que antes de 2030 podamos alcanzar el horizonte de los 100.000 millones de dólares", dijo el portavoz del Kremlin.
El presidente Putin visitará el jueves y el viernes Nueva Delhi para participar en la 23ª Cumbre Anual India-Rusia y se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi.
Esta es la primera visita de Putin a la India desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Modi ha abogado por la paz en esta región desde el recrudecimiento del conflicto.
Putin y Modi se reunieron en la ciudad china de Tianjin en septiembre, durante la cumbre del a Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que ofrecieron una imagen de unidad junto a China y mostraron la imagen de un eje Moscú-Pekín-Nueva Delhi, alternativo a Occidente.