OMM afirma tras inundaciones: Los ciclones tropicales son inusuales tan cerca del ecuador

Las fuertes lluvias han afectado especialmente a Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, destacó Nullis.

Aunque se aportaron pronósticos del tiempo y alertas tempranas en estos países, aclaró Nullis, las comunidades no tenían ni la experiencia ni la estructura para soportar "esa gran cantidad de lluvia durante tanto tiempo".

Además, la trayectoria del ciclón tropical en Sri Lanka y en Indonesia "fue bastante rara e inusual", añadió.

"El Gobierno de Sri Lanka ha declarado el desastre nacional. Este país no ha visto algo así en años", destacó la portavoz.

Filipinas por su parte todavía se estaba recuperando de los tifones de principios de noviembre, recordó..

Para ejemplificar el volumen y la duración de las lluvias, Nullis mencionó una estación meteorológica en Vietnam que había registrado a finales de octubre un récord nacional de 1.739 milímetros de precipitaciones en 24 horas, el segundo valor más alto del mundo para ese periodo de tiempo.

Alertó que hoy se esperan más precipitaciones intensas en el centro-sur de Vietnam, donde las lluvias han sido "absolutamente implacables".

La portavoz señaló que las inundaciones son uno de los mayores peligros en Asia, donde las lluvias extremas "continuarán viéndose en el futuro".

"La subida de las temperaturas aumenta el riesgo potencial de más eventos extremos de lluvias porque una atmósfera más caliente retiene más humedad, es la ley de la física", explicó.