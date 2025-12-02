Organización de presos palestinos eleva a 21.000 los detenidos por Israel en Cisjordania

La organización alerta además de que las autoridades israelíes "cometen crímenes sistemáticos contra los detenidos y sus familias", a través de un comunicado difundido hoy.

Según denuncian, estos crímenes suponen una "extensión del genocidio" que Israel comete en Gaza, donde sus tropas también han detenido a "miles" de prisioneros palestinos.

Al incremento en los arrestos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este se añade un aumento en los crímenes cometidos por los soldados israelíes contra los detenidos, subraya la organización, que resalta los "asesinatos extrajudiciales" de prisioneros.

La semana pasada se hizo público un vídeo que muestra a soldados israelíes matan a tiros a dos palestinos cuando se encontraban sentados en el suelo y con las manos en alto, sin representar ninguna amenaza para las tropas.

Asimismo, la Comisión de Prisioneros alerta sobre los esfuerzos legislativos que está llevando a cabo Israel "para promulgar una ley que permita la ejecución de presos políticos palestinos".

La organización denunció también que las autoridades israelíes demolieron las viviendas de dos prisioneros palestinos a primera hora de este martes, una práctica que califican como "castigo colectivo" y parte de sus "operaciones de borrado sistemático" de la población palestina en la región.

En este sentido, alertan de que la destrucción de viviendas palestinas "ha alcanzado niveles sin precedentes" desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza hace más de dos años y la intensificación de las operaciones del Ejército en Cisjordania.

Señalan también que todos estos delitos que denuncian son "una extensión de las políticas de ocupación dirigidas durante décadas contra la presencia palestina a través de nuevas herramientas de represión, control y vigilancia".

En los últimos días, el Ejército israelí ha intensificado sus incursiones en la Cisjordania ocupada como parte de una "operación antiterrorista", de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "intentos de establecer bastiones terroristas" en la zona, según anunciaron las fuerzas armadas.