Países Bajos anuncia un fondo millonario para descendientes de esclavos de Surinam

Así lo informó en Paramaribo el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, David van Weel, durante la visita a esta antigua colonia de Países Bajos del rey Guillermo Alejandro, que continúa este martes.

"El mensaje más importante es que, tras las disculpas ofrecidas, hemos añadido una coma y no un punto. Por lo tanto, abriremos un fondo que contribuirá a un futuro mejor para Surinam", declaró Van Weel, según publicaron hoy los medios surinameses.

En una reunión con representantes de los pueblos indígenas y descendientes de personas esclavizadas, el Gran Maestro Albert Aboikoni, de los Saramaccans, preguntó al rey si seguía apoyando la disculpa ofrecida en 2023 por la esclavitud.

El monarca Guillermo Alejandro le aseguró al Gran Maestro que así era.

Además, durante un discurso ayer ante la Asamblea Nacional de Surinam, Guillermo Alejandro afirmó que las historias de la explotación colonial y de la esclavitud "nunca deben olvidarse".

Se trata de la primera visita desde 1978 de un monarca de los Países Bajos a Surinam, una antigua colonia neerlandesa que celebró la semana pasada el 50 aniversario de su independencia.

La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, denunció que las pérdidas sufridas por los descendientes de las personas esclavizadas y los pueblos indígenas son "significativas".

"No vamos a discutirlo ahora, pero el tema de las reparaciones deberá abordarse algún día", afirmó la presidenta.

Al respecto, Armand Zunder, de la Comisión de Restauración y Reparación, solicitó la creación de un grupo para debatir cómo se deben resarcir los derechos de los descendientes.

Numerosas organizaciones surinamesas han exigido reparaciones a los Países Bajos por su papel histórico en la esclavitud y critican que las disculpas oficiales ofrecidas por el monarca o el Gobierno son insuficientes sin una compensación económica y social tangible.

En esta segunda jornada de su viaje de Estado, Guillermo Alejandro y la reina Máxima visitarán Villa Zapakara, una fundación cuyo trabajo se centra en el desarrollo de los jóvenes a través del arte, la cultura y la educación.

También acudirán al Instituto de Estudios de Recursos Naturales e Ingeniería y a un centro comunitario, y se reunirán con estudiantes de la Universidad Anton de Kom.

Además, participarán en una mesa redonda sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y el clima de inversión, la creación de una economía sostenible y el desarrollo de la capacidad laboral.