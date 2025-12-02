Pakistán denuncia que India bloquea su avión militar con ayuda humanitaria para Sri Lanka

"La India continúa bloqueando la asistencia humanitaria de Pakistán a Sri Lanka. El avión especial que transporta la asistencia humanitaria continúa sufriendo retrasos de más de 60 horas, a la espera de la autorización de vuelo de India", afirmó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado difundido en X.

La denuncia se produce después de que Nueva Delhi emitiera la noche del lunes una autorización parcial para el vuelo, un permiso que, según Islamabad, resultaba "operacionalmente impracticable" porque estaba limitado a apenas unas horas y no incluía el trayecto de regreso.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán (NDMA) tenía previsto enviar un equipo militar de 45 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de material de emergencia, que debía ser trasladado este martes en un avión C-130 desde la base aérea de Noor Khan hacia Colombo.

Sri Lanka contabiliza este martes más de 400 muertos y 336 desaparecidos, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres del país, que advierte de que más de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales.

Tras el atentado de Pahalgam, que dejó 26 muertos en la Cachemira india el pasado abril, la India y Pakistán impusieron restricciones recíprocas a los vuelos, limitando el uso de su espacio aéreo. Desde entonces, ambas partes han prorrogado las limitaciones de forma continuada mediante sucesivos NOTAM, los avisos aeronáuticos oficiales.

En el caso de la India, las restricciones vigentes impiden el sobrevuelo de aeronaves "registradas, operadas o contratadas por Pakistán", mientras que Islamabad mantiene una prohibición equivalente para aviones indios.

Las restricciones aéreas entre ambos países se extendieron de nuevo en noviembre hasta finales de este mes.

La India también ha enviado su propio cargamento de ayuda al país vecino bajo la operación 'Sagar Bandhu', que incluye alimentos, medicamentos y equipos de rescate. Nueva Delhi, que destaca el haber sido el primer vecino en responder en el océano Índico, ha movilizado también recursos logísticos y personal especializado.