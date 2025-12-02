Parlamento venezolano rechaza venta de Citgo y declara "nula" cualquier decisión de EE.UU.

En una sesión ordinaria, transmitida por el canal de AN, el Legislativo aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechazó de manera "categórica y enérgica" el que denominó como "un proceso de expoliación de las acciones de Citgo por constituir un despojo flagrante del patrimonio nacional bajo la complicidad de un sistema judicial instrumentalizado por intereses imperiales".

Asimismo, avaló "declarar nula e írrita cualquier decisión judicial o administrativa emanada de tribunales o entidades de los Estados Unidos que ordenen o faciliten la expoliación y enajenación forzosa de Citgo y, en consecuencia, no reconocer a otro propietario que no sea Venezuela".

También acordó "denunciar ante todos los foros internacionales serios y competentes el grave precedente que se sienta" con esta acción, que consideró como parte de una "guerra jurídica" contra Venezuela, y exigió la "inmediata restitución del control total" de Citgo a sus "legítimas autoridades".

El acuerdo igualmente incluye, por propuesta del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, que se exhorte al Ejecutivo a que "constate el retiro de nacionalidad" de los que consideró como "principales cabecillas del robo de Citgo", que son, según dijo, los opositores Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández.

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país.

La semana pasada, un juez federal de Delaware, en Estados Unidos, aprobó la compra de Citgo, en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

La oferta aceptada fue la de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares.

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

En 2019 y tras el aval de EE.UU., la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó tomó control de Citgo y, desde entonces, luchó por frenar las posibles acciones de los acreedores que tienen bonos de Pdvsa.