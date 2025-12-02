Partidos centristas acuerdan agenda común en Países Bajos con vistas a negociar gobierno

El documento, firmado por los líderes Rob Jetten (D66) y Henri Bontenbal (CDA), se presenta como una “mano tendida” y una invitación abierta a otros partidos para formar una coalición “que coopere y que opte por resultados”, en un momento en el que, reconocen, la política neerlandesa se ha estancado en la confrontación, ha aplazado las decisiones poco populares y ha perdido la capacidad tradicional de llegar a compromisos.

D66 y CDA apelan precisamente a esa tradición de colaboración en momentos críticos de la historia política del país y aseguran que, pese a sus diferencias ideológicas, ellos dos han logrado una agenda común “esperanzadora”. Además, subrayan que este acuerdo no es un programa cerrado, sino un punto de partida para atraer a otros partidos y avanzar hacia un gobierno estable.

La crisis de vivienda es la prioridad central del acuerdo: los dos partidos plantean construir 100.000 casas al año, acelerar permisos, simplificar normas urbanísticas y fijar cuotas obligatorias de vivienda asequible y alquiler social.

Para el campo y la crisis de nitrógeno proponen recortes “fuertes y seguros” de emisiones antes de 2035, nuevas reglas de concesión de licencias y apoyo financiero para agricultores que reduzcan, cambien de modelo, o se trasladen a otras zonas alejadas de las áreas de naturaleza sensible y protegida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En energía y clima, el plan apuesta por resolver la saturación de la red eléctrica, invertir en hidrógeno verde, nuevas centrales nucleares y acelerar la energía eólica marina, además de mantener cerrado el yacimiento de gas de Groninga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la migración y el asilo, uno de los temas más sensibles, la agenda intenta situarse entre la demanda de control y la defensa de una acogida digna, y señala que el sistema de asilo actual está “colapsando”, con procedimientos complejos, largas esperas y municipios en crisis permanente.

D66 y CDA quieren más control en la entrada de migrantes y refugiados y un procedimiento de asilo más rápido, al tiempo que facilitan el acceso temprano al trabajo y al aprendizaje del neerlandés para quienes tengan perspectivas de permiso de residencia en Países Bajos.

Quieren introducir un permiso de residencia temporal de tres años para los migrantes y un sistema con dos tipos de estatus de asilo, y mantendrán la ley de reparto de solicitantes de asilo entre municipios neerlandeses.

En defensa, ambos partidos se comprometen a elevar el gasto hasta el 3,5 % del PIB en 2035 y reforzar la cooperación europea, además de mantener el apoyo a Ucrania y promover el uso de activos rusos congelados para su reconstrucción.

No está claro todavía qué partidos se sumarán ahora a las negociaciones con D66 y CDA, puesto que requieren el apoyo de al menos otros dos grupos parlamentarios para alcanzar una mayoría absoluta, y se espera que los partidos más obvios -liberal de derechas VVD, el bloque de izquierdas GL-PvdA y la ultraderecha JA21- no estén de acuerdo con todos los puntos y quieran negociar algunos de ellos para dar su respaldo a un gobierno de coalición en el futuro.

La idea es que en los próximos días, los diferentes partidos vuelvan a reunirse con el mediador de gobierno para analizar opciones y ver si se identifican, en términos generales, con la agenda acordada.