Pistorius aboga por sinergias entre industria de defensa y civil para asegurar producción

"Se trata de aprovechar las sinergias", dijo durante una rueda de prensa conjunta con la titular de Economía, Katherina Reiche, al señalar que el ejército alemán necesita a la industria, porque "seguirá dependiendo en el futuro de una tecnología de vanguardia y potente, de su producción y de su producción ampliable".

Según el ministro, el crecimiento de las Fuerzas Armadas alemanas requiere sistemas de armamento de última generación, rápidamente disponibles y fiables, y "los retos que esto supone para el sector industrial no puede resolverlos él solo".

"Sólo juntos podremos lograrlo. Nuestro objetivo común es que la economía alemana sea resiliente y esté ampliamente diversificada. Necesitamos una mayor interconexión entre la industria civil y la industria de seguridad y defensa", declaró tras una reunión celebrada en el Ministerio de Defensa.

Asimismo, destacó que un requisito fundamental es que las cadenas de suministro funcionen y se pueda confiar en ellas, al tiempo que recordó que a menudo las empresas recurren a las mismas materias primas en el extranjero, por lo que tiene sentido que en un futuro lo hagan de manera conjunta.

De la misma manera, las grandes empresas suelen depender, a nivel nacional, de los mismos productos de "los numerosos y prestigiosos proveedores alemanes" y, en ese sentido, es importante integrarlos mejor en la planificación, dijo.

Pistorius señaló que la industria armamentística aumentará considerablemente su producción en los próximos años y que el país debe ser capaz de poner en marcha líneas de producción de armamento en el menor tiempo posible.

"Queremos y debemos aumentar la capacidad de producción (...) y por supuesto, nos ayuda integrar a nuevos proveedores en las cadenas de valor y, de este modo, hacer que la propia cadena de valor sea más segura para el futuro", señaló.

Pistorius subrayó que "la separación entre la industria armamentística y la industria civil no tiene sentido", porque "ambas partes se benefician de los avances de la otra".

"Por lo tanto, en el futuro queremos trabajar más a menudo de forma específica con estos efectos de doble uso y generarlos, y para ello es necesario aprovechar aún más la capacidad de innovación de las empresas emergentes", declaró por otra parte.

En este sentido, desempeñará un lugar fundamental el centro de innovación de las Fuerzas Armadas alemanas en Erding, que se inaugurará oficialmente el año que viene y que en el futuro coordinará y dirigirá de forma centralizada las innovaciones impulsadas y controladas por la tecnología, indicó.

Reiche, por su parte, afirmó que "la política de seguridad es ahora siempre también política económica" y que la actual situación en política de seguridad "no admite demoras" y exige una colaboración aún más estrecha entre ministerios y sectores.

"Nuestras industrias cuentan con una enorme fortaleza tecnológica, dominan la producción en masa, dominan la tecnología de precisión, la robótica y cuentan con personal altamente cualificado", añadió.

"Por lo tanto, si creamos sinergias entre la producción civil y la relacionada con la seguridad, se generarán capacidades ampliables (...), nuevos puestos de trabajo y cadenas de suministro más robustas", manifestó.