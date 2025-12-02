Policía colombiana rescata al hijo del cantante Giovanny Ayala tras once días secuestrado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el rescate y llamó por teléfono al artista para informarle que su hijo "ya va a estar en el lugar en el que debe estar", aseguró en declaraciones a la prensa.

"Yo le dije que primaba la vida de su hijo y del mánager y no nos doblegamos ante estos criminales", añadió el ministro, quien aseguró que en el operativo la Policía capturó a una persona que hacía parte de un grupo de delincuencia común.

Ayala, de 23 años, había estado en Popayán, la capital del Cauca, donde realizó presentaciones artísticas como cantante de música popular, siguiendo los pasos de su padre. Junto a él fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja, cuando ambos viajaban hacia Cali para tomar un vuelo con destino a Bogotá.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, aseguró inicialmente que el secuestro había sido organizado por "delincuentes armados del frente Jaime Martínez", estructura del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Sin embargo, hoy Sánchez explicó que tienen dudas sobre los captores del joven: "Lo tenía un grupo de delincuencia común. No sabemos si trabajaban con el cartel de alias 'Mordisco'", señaló.

Desde el momento del secuestro, Giovanny Ayala emprendió una campaña en redes sociales para pedir por la vida de su hijo.

"En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia (...). Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo", expresó en Instagram.

El Cauca es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y por las disputas de las rutas del narcotráfico, donde operan disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados que se disputan el control territorial y de las economías ilícitas.