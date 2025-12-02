Presidente de Perú llama a combatir "guerras internas" como la delincuencia y narcotráfico

"Corresponde hoy, después de tanto tiempo, comenzar a cerrar esos ciclos y ganar esas guerras que están pendientes. Guerras en la interna que tenemos que combatir. Tenemos el narcotráfico por un lado, tenemos los remanentes del terrorismo y la delincuencia organizada que nos quiere quitar la tranquilidad", sostuvo Jerí en la base militar de Pichari, en Cusco.

El presidente interino viajó al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la selva central, donde hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que sus integrantes sigan dando lo mejor de sí mismos con sentimiento patriótico para poder ganar las guerras internas pendientes que atraviesan al país.

"Los problemas no pueden ser eternos, tienen que acabar en algún momento, en la medida que haya voluntad de las autoridades, y las autoridades tienen esa voluntad", anotó en referencia a la lucha contra los remanentes terroristas que pertenecen en este valle cocalero.

En este sentido, afirmó que existe "el firme compromiso y voluntad" del Gobierno y de todas sus autoridades en todo nivel de hacerle frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que antes no se ha hecho, se va a hacer ahora. Tenemos que redoblar los esfuerzos y las autoridades que estamos al mando tendremos que hacer más de lo que estamos haciendo, hasta el cansancio", expresó Jerí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que como toda guerra aún pendiente de ganar, el compromiso de las autoridades "tiene que ser el doble, el triple, el que sea necesario para poder ganar esas guerras", subrayó.

La Presidencia de Perú informó este martes que Jerí llegó a Mazamari, perteneciente al departamento de Junín, desde donde inició un recorrido a las bases pertenecientes al Comando Especial del Vraem, "con el objetivo de fortalecer el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra los remanentes terroristas y el narcotráfico".

El Vraem es una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país por donde operan en connivencia con el narcotráfico el autodenominado 'Militarizado Partido Comunista del Perú', el último remanente del grupo armado maoísta Sendero Luminoso, según fuentes oficiales.

Sendero Luminoso, fundado por el ya fallecido Abimael Guzmán, está considerado como el principal causante de las alrededor de 69.000 fallecidos que causó el conflicto armado interno (1980-2000) de Perú, desatado por esta organización armada y por el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado.