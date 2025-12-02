Presidente de Perú pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador por gabinete binacional

Según la Constitución peruana, el Legislativo debe autorizar mediante el voto del pleno los viajes fuera del país que realice el presidente, que al no contar con vicepresidente tiene que seguir asumiendo el cargo a través de medios digitales.

Mediante un proyecto de resolución legislativa difundido en medios locales y firmado por Jerí y el primer ministro, Ernesto Álvarez, el Ejecutivo destacó la importancia y relevancia de que el mandatario viaje a Ecuador para que "Perú esté representado al más alto nivel de Estado".

"La participación del presidente de la República reviste especial relevancia, en tanto que demostrará la alta prioridad que el Gobierno peruano le asigna al fortalecimiento de la relación estratégica que mantenemos con el Ecuador, país con el cual coincidimos en reconocer a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional como un asunto de máxima prioridad", señala el documento oficial.

En este sentido, el Gobierno añadió que el país debe impulsar con Ecuador "acciones binacionales urgentes para la gestión integrada de nuestras cuencas hidrográficas transfronterizas".

"El Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador representa una ocasión propicia para reafirmar el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio mutuo", indica el documento.

El Ejecutivo apuntó que ambas reuniones otorgarían un impulso político al más alto nivel a la cooperación en áreas prioritarias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas.

Además, precisa que, como parte del encuentro, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026 mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

El último encuentro binacional entre ambos países fue en la capital peruana en julio de 2024, cuando Noboa se reunió con la ahora destituida presidenta Dina Boluarte y firmaron la Declaración Presidencial de Lima con 49 puntos para fortalecer la relación bilateral y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los dos lados de la frontera.