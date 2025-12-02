Prisión para el líder de la primera célula en España del grupo terrorista neonazi The Base

En un acto al que tuvo acceso EFE este martes, el magistrado adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía, que considera al presunto líder de esta célula, detenido hace una semana en Castellón (este) junto a otros dos presuntos integrantes de este grupo, responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas.

El magistrado considera procedente su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

Según el auto, David D. G. lidera la célula de la organización terrorista The Base en España y está dirigiendo la implantación y consolidación de este grupo en nuestro país.

La organización opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante (crear el caos mediante el terrorismo para acelerar el colapso del sistema) y la preparación para una 'guerra racial'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, el detenido manifestó haber estado en contacto directo con el líder internacional de The Base, lo que demuestra, según el juez, "su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, lo considera "conocedor" de que la organización está considerada entidad terrorista a nivel europeo y "asume y acepta las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma, lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio".

En ese contexto, añade el auto, ha realizado "una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos" de esta organización, así como labores de adiestramiento a terceras personas.

En este sentido, durante la investigación se ha observado que ha realizado "un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos", que presuntamente portaba y utilizaba en la vía pública, así como de indumentaria paramilitar o "material médico de combate".

También hay indicios de que habría estado recibiendo financiación de la organización internacional The Base y, asimismo, estaría financiando la actividad de la misma en España a través del tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína).

En su labor al frente de la célula española de la organización, estaría también implicado "en múltiples actos violentos" y existen también anteriores detenciones por delitos violentos y delitos de odio, en donde se aprehenden armas blancas y de gas con la utilización de balas de acero, unido a un "exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco", indica el auto.