Putin acusa a Kiev de piratería y amenaza con represalias a barcos de países que le ayudan

"Si esto continúa, consideraremos la posibilidad, no digo que lo haremos, pero consideraremos la posibilidad, de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería", dijo Putin en unas declaraciones a la prensa previas a su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Además, en respuesta a las acciones de Ucrania, las fuerzas rusas ampliarán el alcance de sus ataques "contra instalaciones portuarias y los buques que atraquen en los puertos ucranianos", advirtió el líder ruso.

Putin también amenazó con dejar a Kiev sin acceso al mar Negro, algo que ya intentó en vano en los primeros dos años de la guerra, si no cesan los ataques contra los buques rusos.

Insistió en que los ataques ni siquiera se están produciendo en aguas neutrales, sino en la zona económica de "un tercer país", en referencia a Turquía.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describió el lunes como "inexcusable" el reciente ataque ucraniano contra dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso.

"La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a una dimensión que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque, el viernes pasado, a buques de la marina mercante en nuestra zona económica exclusiva muestra una escalada preocupante", dijo Erdogan.

Kiev reivindicó el fin de semana los dos ataques con drones navales contra los petroleros Kairos y Virat, ambos abanderados en Gambia y sin carga en el momento del ataque, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, supuestamente para cargar crudo ruso.

Otro petrolero turco, que según algunas informaciones forma parte de la flota fantasma rusa, también resultó dañado el sábado por cuatro explosiones externas de origen hasta ahora no aclarado frente a la costa de Senegal.

A la vez, Ucrania negó hoy cualquier relación con el ataque a un barco ruso que transportaba aceite de girasol por el mar Negro.