Quentin Tarantino elige 'Black Hawk Down' como la mejor película del siglo XXI

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino de acuerdo con el blog especializado World of Reel.

El director, famoso por sus películas sangrientas, presentó una selección ecléctica, e incluso inesperada, de filmes con 'Toy Story 3', dirigida por Lee Unkrich, en el segundo lugar de su lista.

"Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto… Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó sobre la película de juguetes de 2010.

Una de las reglas de la selección era elegir una película por director.

El tercer puesto se lo otorgó a 'Lost in Translation', de Sofia Coppola; el cuarto a 'Dunkerque', de Christopher Nolan; y el quinto a 'There Will Be Blood', de Paul Thomas Anderson.

El resto de la lista la ocupan 'Zodiac', de David Fincher, en el número 6; seguido de 'Unstoppable', de Tony Scott; 'Mad Max: Fury Road, de George Miller, en el octavo lugar; 'Shaun of the Dead', de Edgar Wright en el noveno y en el décimo 'Midnight in Paris' de Woody Allen.

Tarantino previamente había revelado su selección del puesto once al veinte en el que se incluían directores como Steven Spielberg, con 'West Side Story' en el 20; 'Jackass: The Movie', de Jeff Tremaine, en el trece o "School of Rock", de Richard Linklater, en el catorce.