Quince detenidos en un operativo en España contra la banda latina de los Trinitarios

En el amplio dispositivo desplegado de madrugada en Barcelona y Tarragona, en el noreste del país, se practicaron 20 entradas y registros en domicilios y locales de los investigados, en los que los agentes requisaron armas de fuego, armas blancas, dinero en efectivo, material informático y telefonía móvil, según informó la policía autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra).

La operación de los Mossos y de la Policía Nacional se llevó a cabo con el objetivo de descabezar a esta facción de la peligrosa banda de los Trinitarios, de origen dominicano y asentada desde hace tiempo en Cataluña, aunque no es la primera vez que la policía actúa contra este grupo criminal.

En concreto, la policía registró domicilios y locales en las localidades barcelonesas de L'Hospitalet, Esplugues y Sant Boi de Llobregat, así como en Cubelles, además de en la población de Salou (Tarragona).

En el macrooperativo participaron más de 300 efectivos entre los dos cuerpos policiales y la colaboración de unidades como la Canina o la Científica.

La investigación está bajo secreto de actuaciones y para gestionar el dispositivo se estableció un Centro de Coordinación con los máximos mandos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.