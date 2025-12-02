Refuerzan seguridad de una cárcel paraguaya ante peligro de fuga de extraditable peruano

Nicora aseguró en la radio ABC Cardinal que recibieron "información de inteligencia" sobre un intento rescate del peruano Erick Moreno, quien permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada (centro) desde del 26 de septiembre pasado.

Tras la alerta, se dispuso activar "los protocolos de seguridad complementaria" en la cárcel en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, añadió Nicora.

El titular de Justicia, indicó que, según información recibida desde Perú, existía "la posibilidad" de que Moreno pudiera "infligirse algún tipo de herida" o aducir "algún tipo de dolencia o problemas graves de salud para buscar una atención extramuros y de ese modo activar un intento de fuga".

El supuesto rescate, cuyo financiamiento provendría de Perú, se hubiera efectuado en un eventual traslado de Moreno a un hospital, refirió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, Nicora destacó que, "dentro de los plazos jurídicos", buscan "agilizar" los trámites de extradición de 'El Monstruo'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una jueza paraguaya concedió el pasado 18 de noviembre la extradición a Perú de Moreno tras recibir una solicitud de la Justicia peruana que lo investiga en un caso por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

De su parte, el jefe del departamento de crimen organizado de la Policía Nacional, el comisario Luis López, dijo en ABC Cardinal que recibieron información sobre integrantes de una organización peruana, que supuestamente lidera Moreno, "estarían ingresando" a Paraguay.

Destacó que el supuesto rescate se realizaría "con el acompañamiento de delincuentes" paraguayos que conocen la zona, quienes, según dijo, proveerían "la logística", armas y vehículos.

'El Monstruo', de 34 años, fue detenido el pasado 24 de septiembre durante un allanamiento a una vivienda en la ciudad paraguaya de San Lorenzo (centro), en atención a una "orden de captura internacional" y a una "notificación roja, con fines de extradición", según informó entonces la Policía.

Dos día después, un juzgado local ordenó su prisión preventiva en la cárcel de Emboscada donde deberá permanecer recluido hasta que se haga efectiva la entrega a las autoridades peruanas, que vinculan a Moreno como presunto líder de la banda 'Los Injertos del Cono Norte'.