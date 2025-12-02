Se elevan a nueve los casos de jabalíes muertos por peste porcina africana en Barcelona

El Ministerio informó este martes de la muerte de otros siete jabalíes por este virus en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), unos casos positivos que ya se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) y que han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

El Gobierno español señaló que se fueron analizadas unas cuarenta granjas de cerdos en el área de 20 kilómetros en torno a la zona infectada, sin que se hayan detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que "lo más probable" es que se encuentren más cadáveres.

Ante esta situación, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidió "prudencia, trabajo y tranquilidad" para "sofocar y extinguir" el brote de PPA detectado cerca de Barcelona y ha asegurado que Gobierno estatal y regional están trabajando junto con las autoridades competentes y el sector porcino para sofocar el foco.

En este sentido, el responsable regional de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó que se ha abierto una línea de crédito de 50 millones de euros y que están estudiando otras medidas de apoyo al sector ganadero por la PPA, al tiempo que lanzarán un plan para mejorar aún más la bioseguridad de las granjas.

Pedro Sánchez remarcó también la importancia de "mantener abiertos los mercados, más allá del europeo, para la exportación del porcino".

A este respecto, consideró una "muy buena noticia" que China, un "mercado muy relevante para España", haya confirmado a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de peste porcina africana, prohibiendo solo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona.

Por el momento son una decena los países que han actualizado sus restricciones a productos del cerdo procedente de España, entre ellos Brasil, Canadá o Corea del Sur.

Miquel Bergés, director general de la lonja de referencia de la zona, Mercolleida, cifró en 12 millones de euros lo que los ganaderos españoles están dejando de ingresar a causa del foco de peste porcina africana.

La aparición de este foco ya provocó ayer lunes el descenso de 10 céntimos en los precios acordados en Mercolleida. Se trata del mayor descenso desde la llegada del euro. Para encontrar una bajada más amplia hay que remontarse a 1997, con epidemia europea entonces de Peste Porcina Clásica (PPC).

Bergés no descarta que el precio de la carne de cerdo continúe a la baja en la próxima sesión, el jueves, por la presión de la oferta de carne española en el mercado europeo ante el cierre de exportaciones a países terceros.