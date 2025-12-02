Senado de México incluye a la fiscal interina en lista de diez aspirantes a fiscal general

La lista, difundida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, incluye cinco mujeres y cinco hombres aspirantes al cargo, misma que será votada este día en el Pleno de la Cámara alta.

Entre las aspirantes, destaca Godoy, exconsejera jurídica de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cargo al que renunció la semana pasada para asumir la titularidad provisional de la FGR.

También están Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Así como Sandra Luz González Mogollón, excandidata a fiscal especializada anticorrupción en el estado de Veracruz, y Mirna Lucía Grande Hernández, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Mientras que los candidatos varones son: Luis Manuel Pérez de Acha, abogado y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda; Alfredo Barrera Flores, magistrado de circuito en Puebla.

Además de Hamlet García Almaguer, exdiputado oficialista; David Borja Padilla, exsecretario de Seguridad en el municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, y Miguel Nava Alvarado, excandidato a gobernador de Querétaro.

Una vez aprobada por el Senado, la lista será turnada a Sheinbaum, que se encargará de determinar una terna de candidatos, los cuales serán devueltos al Legislativo, quien deberá elegir al nuevo fiscal general.

Desde su primer día como encargada de despacho, el viernes pasado, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y César Oliveros Aparicio, respectivamente.

Godoy también fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital (2018-2023).

El relevo en la FGR ocurre luego de que el jueves pasado Gertz Manero informó su retiro del cargo luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un "país amigo", aún sin especificar cuál.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.