Trump Media alcanza un acuerdo "amigable" con cofundadores a los que demandó

En una breve nota, Trump Media, que opera la red social Truth Social, dijo haber resuelto "mutuamente" la disputa que mantenía con United Atlantic Ventures (UAV), propiedad de Moss y Litinsky, quienes propusieron a Trump crear la empresa tras su primer mandato, en 2021.

La nota no especifica los detalles financieros del acuerdo.

A principios de 2024, Trump Media demandó a UAV por mala gestión en un tribunal de Florida y pidió que les quitaran sus acciones a Moss y Litinsky, exparticipantes de programa de telerrealidad de Trump, 'The apprentice'.

En febrero de ese año, en otro tribunal de Delaware, UAV interpuso una contrademanda acusando a Trump de intentar diluir el valor de las acciones de los cofundadores, pero un juez la desestimó a finales del año pasado.

Los cofundadores tenían garantizada una participación conjunta del 8,6 % de las acciones de Trump Media, y en septiembre la vendieron casi entera, una vez expiró una cláusula que impedía a los propietarios hacerlo hasta un tiempo después de la salida a bolsa.

Según CNBC, los cofundadores se embolsaron entonces entre 128 y 170 millones por la venta de esas acciones.

Trump tiene más de la mitad del capital de Trump Media, pero antes de iniciar su segundo mandato transfirió ese capital a un fondo revocable en el que ha reunido también sus otros negocios y activos, y que está siendo gestionado por su hijo Donald Jr. y otros ejecutivos.