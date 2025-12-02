Ucrania atacó con drones instalaciones energéticas en la región rusa de Orio

"Anoche, la región de Oriol fue atacada nuevamente por drones, lo que provocó un incendio en instalaciones de combustible y energía en el distrito de Livni", escribió la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.

Según Klichkov, el ataque no causó víctimas y los servicios de emergencia trabajan en las instalaciones afectadas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 45 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, incluida la de Oriol, y la anexionada península de Crimea.

Al filo de la pasada medianoche, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, informó al presidente ruso, Vladímir Putin, de la toma de la ciudades de Pokrovsk y Vovchansk, en las regiones de Donetsk y Jarkov, respectivamente.

El jefe del Estado, vestido de uniforme de campaña, recibió el parte en un puesto de mando, donde afirmó que "la ofensiva rusa se desarrolla en todas la direcciones".

Putin recibirá esta tarde al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano del presidente de EE.UU., Donald Trump, se produce después de que una delegación de funcionarios ucranianos tuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó más de cuatro horas, fue "productiva", según dijo Rubio a la prensa.