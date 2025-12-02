Ucrania niega la toma rusa de Pokrovsk: las acciones para eliminar al enemigo continúan

“Las operaciones de búsqueda y eliminación del enemigo en zonas urbanas continúan en Pokrovsk”, se lee en una nota publicada en redes sociales por el grupo operativo del Ejército ucraniano responsable de la zona.

Según el comunicado, los rusos trataron de izar una bandera tricolor en un distrito de la ciudad, en una maniobra propagandística para declararla como conquistada. “Después de eso huyeron a toda prisa”, agrega la nota castrense ucraniana.

El comunicado dice, además, que las fuerzas de Kiev siguen manteniendo sus posiciones defensivas también en la localidad de Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk.

Las tropas de Kiev continúan trabajando para abrir nuevas rutas para evacuaciones, rotaciones y suministros para aliviar la presión rusa en esta parte del frente, agrega la nota.

El mapa del canal militar ucraniano DeepState da una parte sustancial del núcleo urbano de Pokrovsk como conquistada por Rusia. El grueso del territorio que DeepState no adjudica a Rusia aparece como zona gris de combates entre ambos bandos.

Las fuerzas rusas han ido acumulando efectivos dentro de Pokrovsk incrustándose en la ciudad en pequeños grupos a través de las líneas ucranianas, que carecen de la densidad suficiente para evitar infiltraciones debido al déficit de personal.

Rusia amenaza además a las tropas ucranianas que permanecerían dentro de Pokrovsk y la vecina Mirnograd intentando rodear por el norte esta aglomeración urbana ahora prácticamente deshabitada.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el 30 de octubre que las tropas ucranianas en Pokrovsk iban a ser rodeadas de forma inminente. El bloqueo de las fuerzas ucranianas no se ha producido hasta hoy, pero fuentes oficiales y no oficiales en ambos bandos han reconocido que los rusos han incrementado gradualmente su control del municipio desde entonces.

Pokrovsk -cuyo nombre ruso es Krasnoarméisk- tenía antes de la guerra unos 60.000 habitantes y era uno de los bastiones importantes que Ucrania conservaba bajo su control en su región oriental de Donetsk, de la que los rusos controlan más de tres cuartos.