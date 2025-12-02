Un 20% de trabajadores en Perú podría ser sustituido por automatización, dice ente oficial

Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el informe 'Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024', hecho por el filósofo Omar Manky Bonilla, registró -mediante entrevistas- los empleos más vulnerables a los avances tecnológicos.

En el caso de las labores manuales o repetitivas, labores como limpiadores y asistentes, ayudantes de cocina, empleados de control y abastecimiento o estibadores, se presentan como los más expuestos a ser remplazados por maquinaria y robots, por la facilidad con que pueden automatizarse.

Respecto a las actividades técnicas o administrativas, empleos como técnico en administración, en contabilidad o del derecho y servicios legales, así como instructores en tecnología de la información y especialistas programadores, son los que se exponen a otro tipo de avance: la IA generativa, herramientas digitales de análisis y automatización que reducen significativamente el tiempo de realización de las tareas.

Entre las profesiones menos vulnerables a la automatización tradicional, el estudio señala a profesores de primaria y secundaria; bordadores, repartidores y ayudantes de costura; tejedores a mano; y especialistas en belleza y actividades afines.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así mismo, otras actividades como peones agrícolas y ganaderos; agricultores y trabajadores de cultivos mixtos; peones de construcción de edificios; vendedores de kioscos y mercados; o conductores de automóviles, taxis y camionetas, se salvan de cribados tecnológicos como la IA generativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, pese al continuo avance tecnológico, esta no apunta a ser, afirma el estudio, una preocupación a corto plazo, dado que "más del 70% de la población ocupada es informal, lo que reduce la inversión en tecnología".

A su vez, en Perú predominan las microempresas con bajos niveles de estandarización y digitalización y, en muchos casos, los trabajos continúan siendo manuales, lo que disminuye el impacto inmediato del reemplazo tecnológico, pero, según el estudio, también "limita la modernización del mercado laboral".