Un ataque en Pakistán causa 4 muertos, incluido un jefe policial, cerca de Afganistán

El incidente tuvo lugar a las 10.00 hora local (5.00 GMT) cuando los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban las víctimas y luego le prendieron fuego, explicó a EFE el responsable de policía del control de la ciudad de Bannu, donde tuvo lugar el ataque, Imdad Ullah.

El comisionado adjunto Miran Shah, dos policías y un civil murieron en el ataque. El Gobierno de Khyber Pakhtunkhwa condenó el ataque en un comunicado en el que expresó su pesar del gobierno regional.

Shah se dirigía a comparecer ante un tribunal local cuando fue “emboscado” cerca del área de Masoomabad de la ciudad de Bannu, dijo Ullah.

Según la Policía paquistaní, otras tres personas resultaron heridas en el ataque y fueron trasladadas a un hospital próximo. Ningún grupo armado ha reivindicado el ataque por el momento.

Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques por parte de grupos insurgentes que Islamabad califica de "terroristas" en los últimos dos años, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, ambas fronterizas con Afganistán.

Los ataques han aumentado desde 2021, cuando el régimen talibán afgano retornó al poder.

El canal Local Geo News dijo, citando un informe policial, que sólo en Khyber Pakhtunkhwa se registraron más de 600 incidentes en los primeros ocho meses de 2025, con 79 policías y 138 civiles muertos.

Islamabad ha instado a Kabul a que no permita que la insurgencia asociada al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hermanos ideológicos de los fundamentalistas afganos, utilice su territorio para organizar ataques perpetrados en terreno paquistaní.

La tensión entre los dos países alcanzó en octubre su momento de mayor tensión en las últimas décadas, cuando se desarrollaron enfrentamientos fronterizos entre ambos países.

Finalmente, Pakistán y Afganistán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en Doha el 19 de octubre, con la mediación de Catar y Turquía, y se emplazaron a posteriores negociaciones que no prosperaron y que han vuelto a situar a estos dos países del Sur de Asia en un escenario de tensiones bilaterales.