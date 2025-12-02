Un carguero ruso sufre un ataque en el mar Negro, sin mayores daños

"El buque Midvolga 2 ha sufrido un ataque mientras navegaba con carga de aceite de girasol de Rusia a Georgia a unas 80 millas de nuestras costas. Por ahora, el buque no ha pedido ayuda y las 13 personas a bordo está bien", señala un comunicado de la Dirección General Marítima turca en la red X.

"El buque continúa bajo motor hacia Sinop", concluye este mensaje, con un mapa adjunto en el que la posición del barco está marcada a 80 millas al nornoreste de esta ciudad costera turca.

Según la cadena turca NTV, el ataque contra el buque se produjo mediante un "dron kamikaze", pero no causó un incendio ni heridos entre la tripulación, compuesta enteramente por ciudadanos rusos.

En la noche del viernes pasado, drones navales ucranianos atacaron a dos petroleros sin carga, el Kairos y el Virat, ambos abanderados en Gambia y registrados a nombre de compañías chinas, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, presumiblemente para cargar crudo.

No hubo víctimas, pero el Kairos sufrió un grave incendio a causa del ataque y Turquía tuvo que evacuar la tripulación, mientras que el Virat, que registró sólo daños menores, interrumpió su viaje.

Kiev reivindicó estos ataques a los petroleros por considerar que son parte de la 'flota en la sombra' de Rusia, es decir, de los buques con los que Moscú intenta evadir las sanciones a sus exportaciones de crudo.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha calificado los ataques de "inexcusables" por "poner en riesgo vidas y el medio ambiente".

El Midvolga 2, un buque de 140 metros de eslora diseñado para cargar aceites, petróleo o productos químicos, navega bajo bandera rusa y está registrado a nombre de una compañía domiciliada en Moscú, según datos públicos.

Recaló el 12 de noviembre pasado en el puerto turco de Samsun, pero su última posición pública se comunicó hace 11 días desde el Estrecho de Kerch, entre Rusia y la península de Crimea.