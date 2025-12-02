Un nuevo ataque ruso con drones daña otra infraestructura energética en Odesa

“Las infraestructuras críticas funcionan con generadores”, dijo Kiper en su canal de Telegram.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha lanzado desde anoche contra el conjunto de Ucrania 62 drones de larga distancia, de los que 39 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Otros 20 drones no fueron interceptados e impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea del país.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones de larga distancia que en ocasiones van acompañados de misiles.

Infraestructuras energéticas y de la industria militar del enemigo están entre los objetivos prioritarios para ambos bandos.

Según informa la agencia ucraniana pública, Ukrinform, que cita a canales de Telegram rusos, drones ucranianos atacaron anoche un depósito de petróleo en la región rusa de Oriol.