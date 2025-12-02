Un sismo de magnitud 4,6 sacude Lima y la costa central de Perú, sin reporte de daños

Lima, 2 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se sintió a las 11:41 hora local (16:41 GMT) de este martes en Lima y la costa central de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, según los primeros reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci).