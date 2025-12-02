Un terremoto de magnitud 5,1 golpea el oeste de Indonesia

El sismo se produjo a las 20:16 hora local (13:16 GMT) a 50 kilómetros de profundidad, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

El organismo ubica el epicentro del terremoto a 103,7 kilómetros de la ciudad de Teluk Dalam, en el sur de Nías, perteneciente a la provincia de Sumatra Septentrional.

Las autoridades indonesias indicaron en un comunicado que el temblor se sintió en las localidades de Sibolga y Humbang Hasundutan.

Nías se encuentra a unos 125 kilómetros de la costa oeste de Sumatra –la segunda isla más grande del país–, región que estos días enfrenta además severas inundaciones que han dejado al menos 712 muertos y más de 500 desaparecidos.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada.