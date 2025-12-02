Una mujer argentina es asesinada a puñaladas por su pareja en España

Fuentes de la investigación informaron a EFE de que no existían denuncias previas de la mujer, originaria de Argentina con pasaporte italiano, contra su asesino. Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, el empleado por la policía española para vigilar a los agresores machistas en el país.

En el 65,9 % de los asesinatos machistas que se cometieron a los largo de 2025 en España, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada hoy en Alicante.

La pareja tenía un hijo, de entre dos y tres años de edad, que en el momento del crimen se encontraba en una escuela infantil de la ciudad.

Fue un cuñado de la pareja el que descubrió los cuerpos tras oír gritos procedentes del interior del domicilio, al que consiguió acceder rompiendo la puerta a patadas.

En la vivienda encontró cerca de la puerta principal el cadáver de la víctima, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que en otra estancia se hallaba el cadáver del supuesto asesino, que se habría ahorcado después de cometer el crimen.

Los cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses mientras que efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía seguían aún dentro de la vivienda recolectando evidencias para la investigación.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa en la red social X que está recabando los datos del asesinato que, de confirmarse la naturaleza machista del mismo, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, 1.337 desde 2003.

El hijo de la pareja sería el menor número 23 que ha quedado huérfano por la violencia machista en lo que va de año en el país, 491 desde 2013.