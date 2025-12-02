Una protesta multitudinaria contra el Gobierno de Bulgaria se salda con 71 detenidos

Según informó la Policía búlgara, entre los detenidos hay varios menores de edad, mientras que tres agentes resultaron heridos.

"Se observó la agresión, sin provocación alguna, contra los policías, a quienes se les lanzaron objetos", aseguró ante la prensa Lyubomir Nikolov, un comisario de la policía de Sofía, quien responsabilizó a algunos manifestantes de los actos violentos.

La manifestación, la más multitudinaria de los últimos años con decenas de miles de participantes, comenzó hacia las 19.00 hora local (17.00 GMT) del lunes frente al edificio del Gobierno y del Parlamento, y transcurrió pacíficamente hasta cerca de la medianoche.

Entonces un grupo de encapuchados se trasladó a la sede del partido 'DPS-Nuevo Comienzo' del poderoso oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción, donde rompieron ventanas, incendiaron contenedores de basura y lanzaron piedras, botellas y petardos contra los agentes antidisturbios.

Tras los incidentes de esta madrugada el Gobierno anunció hoy que ha propuesto al Parlamento retirar su actual proyecto de presupuesto, aprobado a primera lectura, y que elaborará uno nuevo.

El hasta ahora proyecto, que estuvo a punto de ser aprobado en segunda y definitiva lectura para entrar en vigor en enero, preveía un déficit del 3 % y un salario mínimo de 620 euros mensuales.

Además, las cotizaciones a las pensiones se incrementarían un 2 % y el impuesto sobre dividendos se elevaría del 5 % al ​​10 %, lo que provocó descontento popular al considerarse como una medida para tapar la endémica corrupción política.

La semana pasada, la alianza opositora PP-DB, de orientación europeísta y reformista, había convocado la marcha de anoche para protestar contra el proyecto del presupuesto para 2026, el primero en euros, presentado por el Ejecutivo tripartito liderado por el conservador GERB y apoyado por la formación de Peevski.

Los manifestantes exigieron la dimisión de todo el gabinete, la "retirada de la mafia del poder ejecutivo del país balcánico" y "prisión para Peevski".

El presidente del país, el prorruso Rumen Radev, también abogó anoche por la dimisión del Gobierno y la celebración de nuevas elecciones.

"Esto no es un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes, sino una provocación de la mafia, que pretende confrontarlos", dijo el jefe de Estado en redes sociales.

"La violencia debe cesar (...) Las provocaciones no cambian la realidad: los búlgaros dijeron 'no' a este Gobierno. Solo hay una salida: la dimisión y elecciones anticipadas", concluyó.

Tras su integración este año en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, Bulgaria entrará en enero próximo en la zona euro, lo que ha causado entre muchos ciudadanos del país balcánico, el más pobre de la Unión Europea (UE), temores a una fuerte subida de los precios.

Bulgaria vivió en 2020 manifestaciones masivas contra el entonces Gobierno, del primer ministro Boiko Borisov (GERB), el hombre fuerte del actual ejecutivo sin asumir ningún cargo ministerial.

Tras esas protestas el país vivió siete elecciones generales entre abril de 2021 y octubre de 2024.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria está en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría.