Una subasta de obras de chocolate recauda más de 100.000 euros contra la leucemia infantil

El dinero recaudado en la subasta, que acabó en la noche de este lunes, asciende a los 108.100 euros y será destinado a la asociación BAB Charity, que trabaja en el hospital Armand Trousseau de la capital francesa para el bienestar de niños con leucemia.

La puja, una iniciativa inédita, fue acogida por la casa de subastas Artcurial de París y ofreció a los compradores 28 esculturas azucaradas, así como una experiencia compartida con los chefs.

"Es la primera venta de este tipo: una subasta de alta pastelería con los mejores chefs que tenemos en Francia", explicó a EFE el comisario de la exposición y director asociado de Artcurial, Arnaud Oliveux, durante la presentación de la venta.

La idea, recordó el comisario, partió directamente de Pierre Hermé, que "quería reunir lo mejor de la pastelería y la chocolatería alrededor de una causa caritativa".

Entre los nombres que firmaron el chocolate se cuentan los de Patrick Rougereau, con quien Hermé creó una obra compuesta por casi 500 huevos de chocolate; el de Cyril Lignac, autor de una pirámide de 85 ositos de malvavisco, y los de Nina Métayer y Cédric Frolet, que ofrecieron diversas experiencias gastronómicas.

En lo que respecta a las obras, Oliveux destacó que "algunas esculturas reproducen muebles o relojes con una precisión sorprendente" y que "la técnica, la originalidad y la imaginación están al nivel de los grandes artesanos".

En total, la subasta logró vender 24 de los 28 lotes disponibles, lo cual permitirá mejorar las condiciones de hospitalización de los niños con nuevas decoraciones y equipamientos para que, en palabras del comisario, se sientan "más acompañados", con habitaciones "menos frías e impersonales".