UNCTAD: la economía global crecerá un 2,6 % en 2025 y 2026, 3 décimas menos que en 2024

En un nuevo informe sobre la situación económica de 2025, titulado "al borde del abismo", la agencia de Naciones Unidas advierte que el ritmo de crecimiento para estos dos años se mantendrá cuatro décimas por debajo de la media de los últimos años prepandemia (2016-2019).

La agencia de Naciones Unidas prevé no obstante un mayor crecimiento en las economías en desarrollo, del 4,3 % para este año, con una ralentización en el próximo (4,2 %).

UNCTAD, a menudo centrada en el análisis económico de los países en desarrollo, advierte que éstos "se enfrentan a mayores costos de financiación, una mayor exposición a cambios repentinos en los flujos de capital y el aumento de los riesgos financieros relacionados con el clima".

El informe explora la relación entre comercio y banca, revelando que un 90 % de los intercambios dependen de la financiación de entidades del sector bancario, una "profunda dependencia" que la hace especialmente sensible a las políticas monetarias y financieras mundiales.

En este sentido, UNCTAD alerta que aunque más del 40 % de la producción mundial y la mitad del comercio y la inversión descansan en las economías de desarrollo, éstas sólo representan un 12 % del valor del mercado bursátil mundial y alrededor del 6 % de la emisión mundial de bonos, excluyendo el mercado chino.

Debido al pequeño tamaño de sus mercados financieros, muchas economías en desarrollo "dependen de préstamos externos a un costo significativamente más alto", con frecuencia a tasas de entre el 7 % y el 11 %, cuando entre las principales economías avanzadas suelen manejarse porcentajes de entre el 1 % y el 4 %.

UNCTAD también analiza cómo la vulnerabilidad climática se suma a las presiones financieras, ya que los países expuestos a desastres meteorológicos pagan actualmente unos 20.000 millones de dólares más al año en intereses, cuatro veces más que en 2006, debido a su exposición a fenómenos extremos porque los prestamistas los consideran de mayor riesgo.

A la vista de estas dificultades financieras, UNCTAD hace un llamamiento en su informe a tomar medidas para apoyar el crecimiento económico que incluirían un fortalecimiento de los mercados de capitales regionales y nacionales en las economías en desarrollo.

También recomiendan una reforma del sistema monetario internacional para limitar las fluctuaciones perjudiciales de las divisas y los flujos de capital, o reparar el sistema multilateral de solución de disputas comerciales, bloqueado desde 2019 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).