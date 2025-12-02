Universidad en Miami aprueba de nuevo regalar un terreno a la polémica biblioteca de Trump

El consejo del MDC avaló otra vez -de forma unánime- ceder un lote público de 2,63 acres (más 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower), en el centro de Miami, para la obra de Trump, tras una sesión de más de cuatro horas en la que activistas se refirieron al proyecto como un exceso y un "insulto" a los migrantes.

La institución ya había validado la transferencia en mención el pasado 23 de septiembre, pero volvió a hacer la votación tras la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el terreno sin un aviso público anticipado del asunto.

"Ningún presidente debería obtener este terreno", manifestó Dunn en la sesión, que -a diferencia de otras- no se transmitió en directo, aunque activistas -que denunciaron restricciones para hablar- divulgaron en sus redes sociales lo ocurrido.

Con esta nueva votación, de 8 a 0, la universidad espera evitar el juicio por la demanda, que una jueza programó para el 3 de agosto de 2026 la semana pasada, pero Dunn avisó que no cederá en su lucha legal, en la que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respalda al MDC.

"¿Qué está obteniendo el Miami-Dade College y sus estudiantes con este regalo? Si piensan que esta farsa de reunión esta mañana acabará con mi demanda, están equivocados. Apenas estamos empezando", advirtió el historiador.

Organizaciones civiles como The Miami Freedom Project han cuestionado la entrega del terreno, al citar que está avaluado en más de trescientos millones de dólares, además de considerar un "insulto" a los migrantes el que la biblioteca -en homenaje a un presidente con una férrea política antimigratoria- estará junto a la Torre de la Libertad, que recibió a miles cubanos que huían del gobierno de Fidel Castro.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltaron su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.

"Tener la biblioteca presidencial del presidente Trump en Miami es un honor y servirá para fortalecer la ciudad al impulsar su turismo, incentivar el desarrollo económico y ofrecer valiosos recursos históricos y educativos", comentó -en sus redes sociales- Evan Power, presidente del Partido Republicano en Florida.

No obstante, activistas, que hablaron en la sesión, como el director local Billy Corben, cuestionaron que el terreno sea gratis para la Fundación de la Biblioteca de Trump, que dirige su hijo, Eric Trump.

"Consigan un buen acuerdo, negocien con este exitoso multmillonario, magnate de bienes raíces, que es nuestro presidente. Esto no es Cuba comunista. No tenemos tribunales semisecretos no electos que le expropian propiedad a sus legítimos dueños y la entregan a personas ricas y poderosas en el Gobierno", expresó.

Asociaciones civiles han hecho circular información en la que recuerdan que un 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido la tierra para construir la biblioteca, según reveló en noviembre pasado una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International.