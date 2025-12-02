Zelenski califica de "serias" las medidas de Washington para poner fin "digno" a la guerra

El líder ucraniano efectuó esas declaraciones después de reunirse hoy en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de su primera visita oficial a este país y las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por Washington.

"Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando medidas serias para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", declaró Zelenski.

En una rueda de prensa junto a Martin, el presidente advirtió de que no se trata solo de lograr un alto el fuego con Rusia, sino de garantizar una paz "decente y digna" que impida en el futuro una "tercera invasión" de Moscú.

Zelenski fue informado por primera vez en persona este martes por su equipo negociador de los resultados de los contactos con representantes de EE.UU. que tuvieron lugar el domingo y el lunes en Miami.

"(He recibido) un informe detallado por parte de la delegación ucraniana después de todas sus reuniones en Estados Unidos. Hemos hablado en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono", dijo en sus redes sociales el presidente, que no reveló ninguna información nueva sobre lo acordado con los emisarios de la Casa Blanca en Florida.

Como parte de estos esfuerzos diplomáticos, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff tiene previsto reunirse hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para presentarle las conclusiones de los contactos mantenidos por el propio Witkoff y el resto de negociadores estadounidenses con los ucranianos en Florida.

A este respecto, Zelenski avanzó en Dublín que espera "señales" de ese encuentro en Rusia y, si son positivas, agregó, sus representantes volverán a reunirse con la delegación estadounidense.

"Necesitamos resultados. Cada día muere nuestra gente. Podemos simplemente hablar o podemos trabajar para poner fin a la guerra", subrayó.

En su primera visita oficial a Irlanda, un país tradicionalmente neutral, Zelenski agradeció a Martin y su Gobierno que haya adoptado un enfoque "honesto y basado en principios" en cuestiones relacionadas con la "presión sobre Rusia y las sanciones".

"Las sanciones deben mantenerse mientras la ocupación rusa y los abusos contra los ucranianos continúan", recordó el presidente, quien sostuvo que "ya es hora" de que los activos rusos congelados se transfieran a su país para financiar su defensa y recuperación.

Asimismo confió en que Irlanda y aquellos que escuchan a este país alrededor del mundo exijan a Rusia cuentas "por todo lo que ha cometido y por su agresión".

"Actualmente se está trabajando en el continente para establecer un tribunal que pueda castigar a Rusia por el crimen de agresión y crímenes de guerra", subrayó Zelenski.