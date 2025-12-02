Zelenski se reúne con su equipo negociador tras los contactos con EE.UU. en Miami

“(He recibido) Un informe detallado por parte de la delegación ucraniana después de todas sus reuniones en EE.UU. Hemos hablado en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono”, dijo en sus redes sociales Zelenski, que no reveló ninguna información nueva sobre lo acordado con los emisarios de la Casa Blanca en Florida.

El presidente ucraniano había llegado horas antes de publicar este mensaje a Irlanda para su primer viaje a ese país desde el comienzo de la guerra.

Junto a su mensaje, Zelenski publicó una fotografía en la que se le ve reunido junto con el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, con los tres principales negociadores que viajaron a Florida, el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov; el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, y el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.

El presidente ucraniano volvió a explicar que los contactos de Miami sirvieron para revisar el borrador de plan de paz que ucranianos y estadounidenses acordaron en su anterior ronda de contactos, celebrada en Ginebra.

El documento original que se presentó inicialmente a Ucrania preveía que Kiev renunciara al control de todos los territorios que ha perdido en sus regiones de Lugansk y Donetsk y cediera además a Rusia el control de la parte que aún controla de Donetsk.

Kiev considera esa demanda rusa inaceptable y logró eliminarla del documento que se acordó en Ginebra. La nueva versión del plan de paz fue después rechazada por Rusia, que sigue decantándose por el borrador inicial.

El emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff tiene previsto reunirse hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para presentarle las conclusiones de los contactos mantenidos por el propio Witkoff y el resto de negociadores estadounidenses con los ucranianos en Florida.

Antes de viajar a Irlanda, Zelenski fue recibido ayer en París por el presidente francés, Emmanuel Macron. Zelenski y Macron hablaron por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer, y con otros líderes europeos para coordinar los siguientes pasos en el proceso de negociación que lidera EE.UU.