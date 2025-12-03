AI denuncia la crueldad en Alligator Alcatraz con una exhibición de arte en Miami

La exhibición consta de dos obras instaladas en la feria Scope, ubicada en Miami Beach, que representan un altar en el que el público puede rendir homenaje a los migrantes detenidos, y un mural repleto de recortes de periódico, carteles patrióticos, grafitis y una alambrada, que muestran la crueldad que se vive en el interior del centro.

Ambas son "una perspectiva de la crueldad que está pasando en Alligator Alcatraz" y conectan ese sufrimiento con el sentido de las comunidades indígenas y con el racismo histórico en Estados Unidos, dijo a EFE la directora de Derechos de los Refugiados y Migrantes de AI en Estados Unidos, Amy Fischer.

El objetivo de las obras, que estarán expuestas hasta el próximo domingo, es "elevar la voz de lo que está pasando" en el centro de detención "y enfrentar a la gente con la realidad", prosiguió Fischer.

Para ello, el expositor de AI en la feria incluye un código QR que los visitantes pueden escanear para firmar una petición reclamando el cierre de Alligator Alcatraz.

También invita a la reflexión de los asistentes, quienes observan su reflejo en varios espejos mientras se encuentran frente al altar, y tienen la posibilidad de realizar una pequeña ofrenda con tierra que representa el suelo donde se erigió el centro de detención y que ha sido lugar de múltiples protestas.

A su derecha, los visitantes pueden colgar una brida de plástico en la alambrada del mural, junto a la que aparecen varios carteles tachados en apoyo a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como referencias indígenas.

La tribu Miccosukee es parte de la demanda contra Alligator Alcatraz y denuncian que fue erigido en tierras que consideran como su hogar ancestral sin su consulta ni los permisos necesarios.

"Ayudamos a la gente a comprender que esta batalla lleva mucho tiempo ocurriendo y animamos a la gente a sentir empatía por el migrante como ser humano", explicó a EFE el artista Clarence Jones.

Agregó que su obra quería comparar el sufrimiento de las comunidades tribales y las personas afroamericanas con lo que ahora está sucediendo con los migrantes.

Alligator Alcatraz fue inaugurado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el pasado julio para albergar hasta 5.000 migrantes.

Su rápida construcción y su emplazamiento, en pleno corazón del enorme ecosistema de los Everglades, desató demandas de grupos ambientalistas, y aunque una jueza ordenó inicialmente detener la construcción de nuevas instalaciones en el centro, una corte de apelaciones suspendió la decisión en septiembre.

Alligator Alcatraz no es el único centro de este tipo en Florida. Las autoridades inauguraron en septiembre en el norte del estado otra instalación similar conocida como 'Deportation Depot' que también recibe a migrantes detenidos para ser deportados.