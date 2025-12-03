Al menos 11 muertos en enfrentamientos del Ejército congoleño con el M23 en el este de RDC

Los choques, registrados en las jefaturas de Kaziba y Kamanyola, en el territorio de Walungu, se produjeron después de que el M23 intentara avanzar en su ofensiva, explicó a EFE Joyeux Badesire, coordinador de Fuerzas Vivas, una organización de la sociedad civil de Walungu.

"Todo está destruido a raíz de los combates, que fueron lanzados desde el lunes por los rebeldes del M23, que buscan alcanzar Kaziba Norte para acceder a la carretera que conduce a la ciudad de Uvira, pero es difícil. No lo consiguen", señaló Badesire.

"Ayer contabilizamos 11 civiles muertos y varios heridos a consecuencia de los combates aquí en Kaziba y Kamanyola, pero el balance sin duda aumentará, porque fue horrible”, detalló.

Badesire añadió que las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y sus milicias aliadas conocidas como 'wazalendo' ('patriotas' en suajili) bombardearon "terriblemente" y obligaron a los rebeldes a retroceder.

Las jefaturas de Kaziba y Kamanyola, precisó, permanecen sin autoridades administrativas, ya que todas huyeron hacia Uvira, donde la administración de Kivu del Sur está instalada provisionalmente desde que el M23 tomó en febrero Bukavu, la capital provincial.

"Varias infraestructuras públicas fueron destruidas durante los bombardeos. Pero sobre el terreno, cada una de las partes beligerantes mantiene su posición, y nosotros, los civiles, estamos siendo asesinados", denunció Badesire.

"Nos matan inútilmente. Ayer perdí a cuatro de mis amigos, con quienes había estado el lunes en una reunión", lamentó.

Los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23 continúan en Kivu del Sur, donde la situación es muy volátil, pese al acuerdo marco firmado entre ambas partes el pasado 15 de noviembre en Doha para poner fin al conflicto.

El pacto, rubricado bajo los auspicios de Catar -mediador del proceso desde abril-, recoge ocho protocolos, dos de ellos ya firmados, incluido el relativo a la creación de un mecanismo de supervisión del alto el fuego.

Este nuevo estallido de violencia coincide, además, con los preparativos para que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmen este jueves en Washington un acuerdo de paz destinado a terminar más de tres décadas de tensiones y avanzar hacia la estabilidad en el este del país.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).