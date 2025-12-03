Albares recalca que el compromiso de España con seguridad euroatlántica está fuera de duda

“El compromiso de España con la seguridad europea y la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda. Yo creo que hoy, una vez más, se va a poner de relieve que España es un socio fundamental, sólido, fiable, para todo lo que es la seguridad europea y euroatlántica”, indicó Albares ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.

Albares, preguntado por los comentarios del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que España deberá llegar como el resto de aliados a invertir el 5 % de su PIB en defensa, recordó que hubo un intercambio de cartas con él antes de la última cumbre aliada de junio y que quedó claro que el país “va a cumplir con todas las capacidades” militares que le asignó la Alianza”.

“Para hacerlo, no hay que gastar el 5 %”, recalcó, y agregó que España es un socio de confianza de la OTAN como ha demostrado además con el despliegue de sus tropas en misiones aliadas.

“Es un aliado indispensable que cumplirá con todos sus compromisos”, insistió.

El jefe de la diplomacia española aseguró que España está en un “máximo histórico” de su despliegue en el flanco este de la OTAN, con “más de 2.000 soldados y todo tipo de equipamiento”.

Albares apuntó que hoy hablará con sus homólogos de varios de los países “que se benefician de la presencia española en el flanco este”, como los Estados bálticos, Rumanía, Polonia o Eslovaquia, enumeró.

También se refirió a que España contribuyó el pasado verano a la patrulla aérea de Islandia, y aludió a la reciente apertura de una nueva embajada de ese país en Madrid.

Igualmente, el ministro recordó que España ha comprometido recientemente un paquete de más de 600 millones de euros para que Ucrania “mantenga su soberanía y su libertad”.