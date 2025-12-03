Alemania activa sistema de defensa antiaérea Arrow-3 contra proyectiles de largo alcance

En caso de un conflicto, Alemania se vería potencialmente amenazada por sistemas balísticos de largo alcance, explicó el Ministerio.

Las nuevas defensas proporcionan en este contexto una capa de protección adicional, por encima de la que ya garantizan los sistemas Patriot estadounidenses, ya que son capaces de detectar e interceptar proyectiles que se acercan desde fuera de la atmósfera terrestre, es decir, a más de 100 kilómetros de altura.

En los próximos meses y años se instalarán componentes adicionales del sistema, integrado por un centro de control, radares y dispositivos de intercepción con proyectiles Arrow-3, agregó la institución, hasta alcanzar la meta de que todo el territorio alemán esté protegido los 365 días del año.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró al respecto que el nuevo sistema proporciona por primera vez a las Fuerzas Armadas la capacidad de detectar de forma temprana y proteger a la población y la infraestructura de proyectiles balísticos de largo alcance.

"Con esta capacidad estratégica, que es única en el ámbito de nuestros socios europeos, aseguramos nuestro papel central en el corazón de Europa", afirmó.

"Reforzamos con ello el pilar europeo de la OTAN y asumimos un objetivo de planificación de la OTAN. Demostramos que Alemania asume responsabilidad", agregó el ministro.

El contrato para la adquisición del sistema Arrow-3 se firmó hace dos años, con un coste, según informó entonces el Ministerio de Defensa alemán, de 3.600 millones de euros, financiado a través del fondo extraordinario creado tras la invasión rusa de Ucrania para modernizar el Ejército.

Una delegación israelí formada, entre otros, por altos cargos del Ministerio de Defensa se ha desplazado a Alemania para la ocasión, que supone la primera vez que el sistema es utilizado fuera de Israel.

De acuerdo con medios israelíes, se trata del mayor acuerdo de exportación de material militar de la historia del país.