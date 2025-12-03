Argelia y Bielorrusia firman acuerdos de cooperación en la visita de Lukashenko a Argel

Según la fuente, que señaló que los acuerdos abarcan los sectores agrícola, sanitario, energético, científico y farmacéutico, la firma se llevó a cabo tras un encuentro a puerta cerrada, cuyo contenido no fue revelado, entre Tebboune y Lukashenko en la sede de la Presidencia argelina.
Además, ambos mandatarios suscribieron una declaración conjunta "destinada a reforzar las relaciones de asociación y amistad entre los dos países".
Tebboune señaló que los acuerdos "sitúan la asociación entre Bielorrusia y Argelia en un marco prometedor", con el "fomento del comercio, la asociación y la inversión" en diversos ámbitos.
Según APS, las relaciones entre Argelia y Bielorrusia han experimentado en los últimos años una creciente dinámica política y económica, bajo la firme voluntad de los líderes de ambos países de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y fortalecer las oportunidades de asociación y cooperación.
Con la visita de Lukashenko, que llegó la noche del martes a Argel, donde fue recibido por el presidente del Consejo de la Nación argelino, Azouz Nasri, el Gobierno de Tebboune espera reforzar las relaciones bilaterales, "basadas en la confianza y el respeto mutuo, y elevarlas a niveles superiores" con la "realización de proyectos conjuntos".
El mandatario bielorruso expresó, en diversas ocasiones, su interés en "activar el diálogo político con Argelia y ampliar la comunicación e interacción bilateral en diferentes áreas, en consonancia con los intereses de ambos pueblos".
El pasado abril, los dos países celebraron en Minsk la primera sesión de la Comisión Mixta Argelia-Bielorrusia de cooperación comercial, económica, científica y técnica, en la que ambos destacaron que "el fortalecimiento de la cooperación económica debe estar a la altura de las considerables potencialidades que poseen ambos países".
En 2024, los Parlamentos argelino y bielorruso crearon un grupo de amistad, con el objetivo de establecer puentes de cooperación y acercamiento en el ámbito legislativo.