Arrestado un expresidente siciliano por tráfico de influencias en el sector sanitario

Cuffaro, que dimitió como gobernador de Sicilia en 2008 y como senador en 2011, fue liberado en 2015 después de cumplir cinco años de cárcel.

En esta nueva investigación, Cuffaro está acusado de "presunta injerencia en los nombramientos de directivos y funcionarios de organismos administrativos regionales que operan en sectores clave de la sanidad, la contratación pública y las obras públicas", informaron este miércoles los carabineros (policía militarizada italiana).

Además, también se le atribuye una "implicación directa en la conclusión de acuerdos corruptos suscritos en el marco de concursos y procedimientos públicos, entre ellos y, en particular, en el sector sanitario".

La medida fue ordenada este miércoles por una jueza de Palermo, tras aceptar la solicitud de la fiscalía dentro de la investigación sobre corrupción en el sector sanitario siciliano y tras escuchar a los investigados, aunque Cuffaro se acogió a su derecho a no declarar.

Junto al expresidente siciliano, también quedaron bajo arresto domiciliario el exgerente de la empresa sanitaria palermitana 'Villa Sofia Cervello' Roberto Colletti y el director del 'Trauma Center' del hospital, Antonio Iacono.

Además, la jueza impuso la obligación de presentarse ante la policía judicial y la prohibición de ejercer cargos durante un año a los empresarios Mauro Marchese y Marco Dammone.

Inicialmente, la Fiscalía imputaba cargos de corrupción, pero la magistrada reclasificó el caso como tráfico de influencias, según los medios italianos.

Cuffaro renunció en 2008 como presidente de Sicilia tras ser condenado en primera instancia por favorecer a la mafia mediante la revelación de secretos sobre investigaciones contra el empresario Michele Aiello y el médico Giuseppe Guttadauro.

Fue condenado por filtrar datos sobre un caso contra el empresario Michele Aiello, arrestado por asociación mafiosa el 5 de noviembre de 2003, y en otra investigación abierta contra el médico mafioso Giuseppe Guttadauro.

En 2011, el Tribunal Supremo italiano confirmó la condena de Cuffaro a siete años de prisión, lo que derivó en su ingreso en la cárcel de Rebibbia en Roma y en su renuncia también como senador.